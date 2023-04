Bruno Spada/Câmara dos Deputados Flávio Dino, ministro da Justiça e Segurança Pública

Considerado um dos mais ativos ministros do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nos primeiros cem dias de administração, Flávio Dino (PSB) não está agradando a todos. O ministro da Justiça tem tido protagonismo em todos os âmbitos e dado mais entrevistas que todos os outros membros do primeiro escalão somados e isso tem gerado ciumeira geral.

Segundo apurou a coluna, outros ministros estão incomodados com a forma como Dino se comporta. "Ele gosta muito de holofotes e de dar entrevistas", comentou um ministro que pediu para não ser identificado. "Todos trabalhamos para o Lula e somos funcionário do Lula, quem deve aparecer é o presidente, não o ministro", afirmou, demonstrando incômodo com o comportamento do colega.

Os elogios em uníssono que Dino recebeu após a forma serena, mas firme, com que se comportou no 08 de janeiro praticamente já foram esquecidos. Há ministros fazendo até contagem do número de vezes com que o ministro da Justiça aparece nos principais telejornais do país. "É impressionante como os repórteres sabem sempre onde ele vai estar para fazer perguntas", questiona um colega, dando a entender que o próprio ministério avisa os jornalistas.

De fato, Flávio tem sido o ministro com maior poder de fala a jornalistas desde o início do mandato. É possível encontrar uma entrevista ou afirmação dele sobre praticamente todos os temas que pautaram o início de mandato de Lula. "O Brasil está prestes a votar dois temas super sensíveis, mas o Dino tem aparecido mais que o Haddad", comenta o mesmo ministro.

Ele se refere à votação do arcabouço fiscal e da reforma tributária, que devem ser enviadas ao Congresso nos próximos dias. "Enquanto o Brasil discutia o arcabouço e elogiava a reforma, Dino achou um jeito de se aparecer", insiste. A frase dita é referente a entrevista concedida pelo ministro da Justiça, que pediu a Alexandre de Moraes para incluir o deputado Deltan Dalagnol (Podemos) no inquérito das fake news.

A coluna conversou com outros três ministros e todos concordaram que Flávio Dino está aparecendo mais que o devido. "Um ministro da Justiça deveria ser mais discreto", afirma um deles, que é muito próximo do presidente. Embora haja a ciumeira na Esplanada dos Ministérios, a visão não chegou a Lula. O presidente, inclusive, vem fazendo elogios privados a Dino, que se tornou um de seus queridinhos nesses primeiros meses de governo.