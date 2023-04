Montagem iG / Imagens: Ricardo Stuckert e Marcelo Camargo/Agência Brasil Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL)

A Pesquisa Datafolha divulgada nesta quarta-feira (5) indica que ainda há grande parte da população brasileira polarizada entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o ex-chefe do Executivo, Jair Bolsonaro (PL) .

Segundo o levantamento, 30% das pessoas se declaram petistas , enquanto 22% são bolsonaristas .

Veja o resultado da pesquisa:

30% se declaram petistas

22% se dizem bolsonaristas

22% afirmam ser neutros

10% se consideram mais próximos do petismo

9% se consideram mais próximos do bolsonarismo

5% optaram por nenhum

2% não souberam responder

A última pesquisa deste mesmo tema realizada em dezembro do ano passado não tem resultados tão diferentes. Após Lula ser eleito, 32% dos ouvidos se declaravam petistas, enquanto 25% se declararam bolsonaristas.

O Datafolha ouviu 2.028 pessoas com 16 anos ou mais, em 126 cidades entre os dias 29 e 30 de março. A margem de erro é de dois pontos para mais ou para menos.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.