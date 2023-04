MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL Manifestantes invadiram o Congresso, STF e Palácio do Planalto





O deputado federal Reginaldo Lopes (PT-MG) afirmou nesta terça-feira (4) que a oposição ao governo Lula não tem uma estratégia traçada para poder instalar a CPI do ato terrorista de 8 de janeiro .

“Tem um movimento de pedido de CPI na Câmara e CPMI. De fato, ainda, eles não têm uma estratégia de qual seria o caminho que eles mesmos defendem. Acho que os órgãos e instituições que estão investigando esses atos vão apontar os responsáveis”, falou o parlamentar em entrevista ao UOL.

Reginaldo enfatizou que a Justiça tem trabalhado para encontrar os responsáveis pela invasão nas sedes dos Três Poderes. Porém, ele pontuou que, caso a CPI seja aberta, a Câmara terá a missão de apurar todas as articulações para que o crime ocorresse e se houve participação de políticos e militares no ato.

“Uma CPI também pode investigar três núcleos que articularam e continuam tentando articular um golpe contra a democracia brasileira ou tirar a estabilidade de um governo legítimo, eleito no dia 30 de outubro”, ressaltou.

“Há um núcleo político que precisa ser cada vez mais investigado, que é quem que está por trás e quem conspira contra o próprio modelo da democracia brasileira; o núcleo mais econômico, que é quem está financiando todo esse movimento para criar um sentimento de instabilidade no Brasil; e tem o núcleo militar, que precisa ser mais esclarecido como eles participaram desses atos de 8 de janeiro”, acrescentou.

CPI de 8 de janeiro

O ato terrorista de 8 de janeiro foi feito por apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ) e acabou fazendo com que quase mil pessoas fossem presas por terem cometido vários crimes.

Agora deputados e também senadores articulam para que seja aberta uma CPI para investigar o episódio. Porém, o governo federal tem dito que as apurações estão nas mãos da Justiça e que o Congresso precisa focar nos projetos enviados pela equipe de Lula, como o arcabouço fiscal.





Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.