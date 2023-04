Ricardo Stuckert/PR - 01/01/23 A ministra Simone Tebet tem ganhado elogios de Lula

Perto de comemorar 100 dias de governo, Lula (PT) tem dito a aliados que seu corpo de ministros está saindo melhor que a encomenda. Embora tenha críticas pontuais a uns e outros, o presidente elegeu seus três prediletos no início do mandato.

Para ele, o maior destaque entre todos até agora é Flávio Dino (PSB) . "O presidente tinha preocupação com a violência crescente e com o bolsonarismo ter raptado as forças de segurança", diz um assessor importante do Planalto. "Por isso ele é só elogios ao trabalho do Dino, que mitigou os riscos".

Mesmo confiando integralmente no ex-governador, o petista morria de medo que o início de trabalho no Ministério da Justiça seria complexo a ponto de haver erros que poderiam significar catástrofe. Mas eles não vieram. Lula chegou a elogiar num grupo de políticos no WhatsApp o desempenho de Dino no 08 de janeiro.

O segundo nome que só recebe elogios do presidente é Simone Tebet (MDB). A ministra do Planejamento tem mostrado uma conexão surpreendente com os valores do petista . "O Lula já sabia da capacidade administrativa da Tebet, mas a visão social como prioridade o surpreendeu positivamente", comentou um membro do gabinete presidencial, que completou. "A dinâmica criada por ela para viver em harmonia com a Fazenda também foi motivo de comemoração".

Por falar em Fazenda, o terceiro ministro elogiado por Lula não é Fernando Haddad (PT). Mesmo com a apresentação do Arcabouço Fiscal e da Reforma Tributária, muito comemorados pelo mercado financeiro, o ex-prefeito de São Paulo ganhou um único comentário de Lula quando questionado por seu núcleo duro. "Quem se surpreende com a capacidade é porque não conhece o Haddad", teria dito o presidente.

O outro alvo de elogios constantes de Lula é Marina Silva (Rede). Para ele, a ministra do Meio Ambiente entendeu seu papel no governo e se afastou do viés político para cumprir uma agenda importante. "A Marina focou no que precisava e no que o Lula queria: mostrar ao mundo que o governo brasileiro está preocupado com o Meio Ambiente", ressaltou outra fonte ouvida pela coluna.

Outros ministros também receberam elogios de Lula, mesmo que em menor escala, como o vice-presidente, Geraldo Alckmin (PSB), que também ocupa a pasta de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, e a ministra do Esporte, Ana Moser.