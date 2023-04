Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil - 22/06/2022 Anderson Torres foi ministro da Justiça de Bolsonaro

Jair Bolsonaro (PL) está com medo de que a Polícia Federal pressione Anderson Torres por uma eventual delação premiada . O temor é de que o ex-ministro seja convencido a complicar o ex-chefe com a Justiça em troca de uma pena mais branda.

A coluna ouviu de um membro do PL que, atualmente, este é o maior medo do ex-presidente. "O Bolsonaro sabe que a Justiça quer pegá-lo e o medo é que usem o Torres para isso", diz. Ninguém do grupo, no entanto, reconhece que Bolsonaro tenha cometido ou autorizado seu ex-ministro da Justiça a cometer qualquer tipo de crime.

Entre as pessoas mais próximas de Jair, porém, existe a convicção de que a descoberta da participação ativa de Torres para impedir a votação de eleitores de Lula (PT) no Nordeste vai respingar no antigo governo. "Ninguém vai acreditar que um ministro faria isso sozinho e por vontade própria", lembra um ex-funcionário do Planalto.

A tranquilidade no bolsonarismo se dá porque não há como provar qualquer participação de Bolsonaro nisso. "Ninguém vai achar documentos com ordem do presidente para impedir alguém de votar", garante um ex-assessor. Porém, com uma possível delação de Anderson, o foco das investigações iriam diretamente para o antigo governo e para Bolsonaro.

"Ninguém sabe se o Anderson tem o saco roxo para aguentar a bomba sozinho", afirma um deputado do PL. A aposta nos bastidores, porém, não é mais se, mas quando ele irá incriminar Bolsonaro.