Reprodução Rui Falcão





O presidente da Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania da Câmara dos Deputados , Rui Falcão (PT), falou nesta segunda-feira (3) que não quer “lacração” na CCJ . Durante entrevista para o UOL News, o petista afirmou que há temas “mais importantes” para serem debatidos.

“Eu tenho procurado na condução da CCJ ponderar que essa comissão, que é a mais impontaste da câmara, seja pautada por um debate de ideias e não por troca de acusações nem lacração. Infelizmente há deputados que procuram, alguns até por monetização aparentemente, criar esse clima polêmico de troca de acusações”, declarou.

Rui Falcão demonstrou muito incomodo com o episódio envolvendo o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG). Em visita do ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino (PSB-MA), o parlamentar foi interrompido no momento em que faria perguntas e passou a ser chamado de “Chupetinha”.

O deputado federal foi ironizado pelo colega André Janones (Avante-MG), que confirmou ter chamado Nikolas de “chupetinha”. O bolsonarista ainda ganhou o apelido de “Nikole” e “peruca”.

“Houve uma tentativa de colocar na minha boca algo que não falei. Era visível que a voz não era minha, meu microfone estava desligado e alguns sites e jornais chegaram, de forma leviana, me acusado de usar aquela expressão homofóbica e transfobia. No dia seguinte o Janones assumiu a própria autoria”, completou.

PL entrou com ação contra Janones

O episódio repercutiu em todo país e o PL entrou com uma ação no Conselho de Ética da Câmara contra Janones. O partido alegou que o deputado mineiro teve uma atitude homofóbica contra Nikolas, que se diz heterossexual e está noivo de uma mulher.





