O apresentador José Luiz Datena (PSC-SP) se colocou à disposição para concorrer como vice na chapa encabeçada por Guilherme Boulos (PSOL-SP) a Prefeitura de São Paulo. O jornalista falou que o psolista precisa “peitar” o presidente Luiz Inácio Lula da Silva ( PT ) para tê-lo na sua chapa.

O discurso do comunicador ocorreu em um encontro informal na casa do deputado federal para falar sobre política e futebol. Durante o bate-papo, o contratado da Band declarou "se você peitar o PT e nós sairmos candidatos, se você falar para o Lula: eu quero o Datena como vice e sinto muito, nós podemos sair".

Boulos não se posicionou em relação ao convite do apresentador. No entanto, outro momento fez com que lideranças petistas da capital paulista se revoltassem com o psolista.

"O PSOL é um partido que está surgindo, com força importante. Tem o único cara de esquerda capaz de ser o substituto do Lula. E o PT não aceita isso, vai querer fazer o [Fernando] Haddad", comentou o apresentador. “É isso mesmo”, respondeu o deputado do PSOL.

"[O PT] Não quer que você [Boulos] seja eleito, para você se fuder na eleição, [e dizerem] tá vendo, o Boulos não tem potencial (...) O Lula não sei se aguenta o mandato. E o PT, não é que não gosta de você [Boulos], não gosta do Lula também”, acrescentou Datena.

O posicionamento do comunicador nem foi levado a sério por caciques do PT da capital paulista. O que mais irritou o grupo foi a concordância do psolista sobre petistas estarem interessados em prejudicá-lo para alavancar o nome de Haddad.

Guerra entre PT e PSOL

A decisão do PT abrir mão da candidatura a Prefeitura de São Paulo para apoiar Boulos foi feita por Lula, Haddad e Gleisi Hoffmann. O compromisso feito foi que o psolista não disputaria o governo paulista para que os petistas estivessem com o PSOL na capital.

Boulos cumpriu com a primeira parte do acordo. Ele concorreu como deputado federal – o mais votado do estado – e os psolistas fizeram parte da coligação de Haddad.

Agora a expectativa é que a recíproca ocorra. Só que lideranças do PT em São Paulo já sinalizaram que não possuem interesse em estar no mesmo palanque que o pré-candidato do PSOL.

Gleisi e Haddad já falaram publicamente que a decisão foi tomada e o Partido dos Trabalhadores seguirá com Boulos. No entanto, o episódio envolvendo Datena foi o fogo necessário para estourar a bomba.

Integrantes poderosos do PT em São Paulo já se articulam para conversar na semana que vem com a direção nacional sobre o tema. A ideia é convencer Lula que o melhor caminho é deixar Boulos de lado e criar um novo nome para disputar a Prefeitura.





