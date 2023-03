Tânia Rêgo/Agência Brasil - 13/03/2023 Ministro do Supremo Tribunal Federal e presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes





O ministro Alexandre de Moraes , do Supremo Tribunal Federal , disse nesta sexta-feira (31) que a extrema-direita usa as redes sociais com o objetivo de “atacar a democracia”. A fala do magistrado ocorreu em um seminário com o tema “O STF e a defesa da democracia”, organizado pela fundação Fernando Henrique Cardoso.

O posicionamento do ministro aconteceu após comentar sobre os ataques golpistas e terroristas organizados por apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ). Bolsonaristas invadiram e depredaram às sedes dos Três Poderes em Brasília no dia 8 de janeiro.

Na visão de Moraes, as redes sociais foram usadas por extremistas de direita em várias partes do mundo para atacar a democracia.

“Não foi uma questão brasileira só. Tivemos no mundo todo uma captura pela extrema direita das redes sociais com uma clara finalidade: o ataque à democracia, a quebra das regras democráticas”, analisou o ministro.

O ministro relatou que a extrema-direita soube enxergar nas redes sociais uma ferramenta para implementar suas idéias radicais e que essa percepção dos extremistas ocorreu a partir dos atos da primavera árabe. Depois disso, eles souberam pautar e dominar o ambiente virtual para tentar destruir a democracia.

"A extrema direita domina as redes. É impressionante a incapacidade do restante da sociedade em pelo menos equilibrar. Mas como se iniciou isso? Desacreditando a imprensa. 'Vamos atacar e desacreditar a imprensa'. A ideia foi 'vamos equiparar nossa noticia, a noticia fraudulenta, mentirosa, conhecida como fake news, vamos equiparar desinformação com informação'", comentou.

Moraes detalha plano da extrema-direita

Moraes detalhou que a extrema-direita tenta descredibilizar a imprensa para depois atacar políticos e membros do poder judiciário. Ele contou que informações sobre rotina de ministros de STF foram divulgadas na web com o objetivo de estimular ataques.

"Nas redes sociais, havia endereço dos ministros, roteiro, horários, incentivando [a pessoa] a fingir que ia pedir autógrafo pra esfaquear em aeroporto. Tudo isso por rede social, em grupos. Tinha a planta do STF pra colocar bomba ali, bomba aqui. Ou seja, para amedrontar", revelou.

"Alguém que está nessa bolha acorda um dia e fala 'o STF precisa acabar, eu vou matar um ministro'. E todos que entendem de segurança sabem que o mais difícil de evitar é o lobo solitário", acrescentou.

"No momento em que o STF abaixasse a cabeça, como o STF poderia exigir que o juiz de 1ª instância enfrentasse os políticos locais? Se a cúpula do poder Judiciário não enfrenta, você não pode exigir que um juiz enfrente. E a queda do STF seria a queda do poder judiciário brasileiro e a queda do estado democrático de direito", concluiu.





