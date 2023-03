Wilson Dias/Agência Brasil - 17.03.2022 Prefeito de São Paulo Ricardo Nunes





O prefeito de São Paulo , Ricardo Nunes (MDB-SP), não quis entrar em confronto com Jair Bolsonaro (PL-RJ) e minimizou a fala do ex-presidente sobre a corrida eleitoral de 2024. O antigo governante do país afirmou que gostaria de ver Ricardo Salles concorrendo à Prefeitura paulista, ignorando o atual chefe do Executivo municipal.

Em conversa com a coluna Painel, da Folha de S.Paulo, Nunes relatou que o caminho que o Partido Liberal seguirá em São Paulo será uma decisão da bancada da legenda na capital paulista. Na avaliação dele, Bolsonaro demonstrou sua preferência, mas demonstrou respeito com a escolha que ocorrerá internamente.

"A questão do PL lançar candidato ou apoiar é uma decisão interna deles, e a fala do presidente Bolsonaro me parece ir nessa linha", comentou o prefeito na tarde desta quinta-feira (30).

Em entrevista ao programa Morning Show, da Jovem Pan, Bolsonaro foi questionado se gostaria de ver seu filho, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), concorrendo na eleição municipal paulistana. O ex-presidente declarou que o herdeiro precisa de mais experiência.

“Olha, vejo que o Ricardo Salles é mais experiente. É o terceiro maior orçamento, uma cidade grande com seus problemas. Ricardo Salles conhece muito mais que o Eduardo. Não estou descartando o Eduardo, mas acredito que o Eduardo tem que ficar mais um tempo no Legislativo ainda para disputar um cargo”, opinou.

O ex-presidente foi questionado se, caso o PL escolha Salles, como ficaria a situação dele com Nunes. Foi aí que Bolsonaro deixou claro que não terá nenhuma participação na escolha.

“Não vou falar pelo PL [sobre apoiar reeleição de Ricardo Nunes], o PL tem um partido, uma bancada. Quem vai decidir o apoio é a bancada de São Paulo, obviamente. Tem que ser consultada, não estou aqui para dar ordem. Estou sem mandato, não estou aposentado, mas sei o meu lugar”, completou.

Salles sem apoio do PL

As principais lideranças do PL – tanto nacionais quanto paulistanas – querem apoiar a reeleição de Ricardo Nunes. O atual prefeito tem trabalhado para concorrer e nomes como Valdemar Costa Neto e Antonio Carlos Rodrigues não escondem a preferência pelo emedebista.

Atualmente, o Partido Liberal é responsável pela pasta de Meio Ambiente.

Além de Nunes e Salles, também se colocaram como pré-candidatos a Prefeitura Guilherme Boulos (PSOL-SP), Tabata Amaral (PSB-SP) e José Luiz Datena (PSC-SP).





Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.