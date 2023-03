Divulgação/Ansa Papa foi diagnosticado com bronquite infecciosa

O papa Francisco, 86 anos, apresentou uma melhora significativa na tarde desta quinta-feira (30) após receber o tratamento adequado para combater uma bronquite infecciosa , informou a equipe médica que acompanha o Pontífice no hospital Policlínico Gemelli, em Roma.

"Nos exames clínicos programados para o Santo Padre, foi constatada uma bronquite infecciosa que exigiu a administração de uma antibioticoterapia à base de infusão que produziu os efeitos esperados com uma melhora acentuada do estado de saúde", diz a nota.

De acordo com os especialistas, "com base no resultado previsível, o Santo Padre pode receber alta nos próximos dias".

O diretor da assessoria de imprensa do Vaticano, Matteo Bruni, informou que Francisco passou a tarde desta quinta "dedicando-se ao descanso, à oração e alguns afazeres de trabalho.

Mais cedo, Bruni já havia revelado que o "Papa Francisco descansou bem durante a noite" e seu "quadro clínico está em progressiva melhora e segue o tratamento programado".

"Essa manhã, após tomar o café da manhã, ele leu alguns jornais e retomou o trabalho. Antes do almoço, foi até a capelinha do apartamento privado, onde se recolheu em oração e recebeu a Eucaristia", diz o comunicado.

Hoje, Jorge Bergoglio, que passa o dia na "área dos Papas", no 10º andar do Gemelli, foi lembrado pelo secretário-geral da ONU, António Guterres.

"Desejamos felicidades ao papa Francisco e esperamos vê-lo fora do hospital o mais rápido possível, especialmente com a semana da Páscoa que se aproxima", disse o porta-voz do diplomata português, que enviou votos de uma rápida recuperação ao Pontífice.

Pelas redes sociais, o argentino afirmou estar "comovido" com as mensagens que vem recebendo. "Estou comovido com as muitas mensagens recebidas nestas horas e expresso a todos a minha gratidão pela proximidade e oração", escreveu no Twitter.

