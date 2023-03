Marcelo Camargo/Agência Brasil - 03/08/2022 Jair Bolsonaro





O ex-presidente Jair Bolsonaro ( PL -RJ) iniciou o debate da sua agenda que terá que cumprir a partir de abril. O capitão da reserva recebeu algumas alternativas e a que mais o interessou foi a de visitar todas as cidades que possuem prefeitos do Partido Liberal.

O antigo governante do país chegou ao Brasil nesta quinta-feira (30) e foi para a sede do seu partido, em Brasília, para se encontrar com a esposa Michelle Bolsonaro, seus filhos, Valdemar da Costa Neto e aliados.

No encontro, buscou informações sobre quais os planos da legenda em relação ao tour que realizará a partir de abril em todo país. A primeira informação é que ele iniciará sua viagem pelo país no Nordeste.

A direção do PL apresentou cidades que o ex-governante deverá visitar nos próximos meses. Um dos planos é que Bolsonaro visite todas as cidades que tenham prefeitos do Partido Liberal.

No entanto, o grande problema de seguir com esse plano é a logística. Cidades com menos de 50 mil habitantes, por exemplo, podem não dar a segurança necessária ao ex-presidente, já que ele não tem todo o suporte do governo federal.

Caso não consiga visitar os mais de 300 municípios que são comandados pelo PL, uma das estratégias é ir para cidades com mais de 200 mil habitantes e convidar prefeitos de municípios vizinhos para participar de grandes eventos e motociatas que ocorrerão pelo país.

Outra estratégia oferecida pela legenda é dividir Michelle e Bolsonaro pelo país. Cidades com poucos habitantes ficariam à disposição para a ex-primeira-dama e grandes centros seriam visitados pelo ex-presidente.

Bolsonaro prometeu avaliar cada uma das propostas e baterá o martelo junto com Valdemar Costa Neto. Ambos pretendem formar o maior número de prefeitos em 2024 para enfrentar o PT nas eleições presidenciais de 2026.

Bolsonaro de olho em 2026

Além de manter sua base eleitoral, o ex-presidente terá que enfrentar a justiça. Ele corre risco de ficar inelegível por possíveis crimes que cometeu durante seu mandato de presidente.

Até o momento, Bolsonaro não trabalha com a hipótese de ficar fora da eleição de 2026. Não por acaso, pediu para sua esposa não se colocar como candidata a nenhum cargo.





