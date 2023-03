Reprodução/Twitter @FlavioBolsonaro Bolsonaro posa para foto ao lado do filho Flávio após retorno ao Brasil

Em seu primeiro pronunciamento no retorno ao Brasil, após passar três meses no EUA , o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) declarou que os Estados Unidos (EUA) são o “Estado brasileiro que deu certo” . O ex-mandatário desembarcou no Aeroporto Internacional de Brasília na manhã desta quinta-feira (30).

A fala, breve, de Bolsonaro foi direcionada a parlamentares que estavam reunidos em evento organizado pelo Partido Liberal (PL), em Brasília.

O ex-presidente derramou elogios a terra do Tio Sam e defendeu que o período na América do Norte permitiu que ele tivesse, de lá, “uma visão melhor do nosso país do lado de fora”.

“Eu estava em um estado republicano, é um sonho nosso seguir esse estado norte-americano em muita coisa de bom que tem lá, a grande maioria das ações são benéficas. Lá é o Estado brasileiro que deu certo, tudo lá é aquilo que queremos implementar aqui também”, declarou.

“Tudo lá é o que queremos implementar aqui também: a liberdade de expressão, propriedade privada, a questão da criminalidade, o legítimo direito à defesa. O que é mais importante? É liberdade para trabalhar, se expressar. Não o Estado que incha para fazê-lo crescer”, continuou.

O local do evento em recepção ao ex-presidente foi tomado por apoiadores. No entanto, a cerimônia foi fechada a convidados, a maioria, parlamentares.

“Pouca criminalidade, é o povo em sua liberdade, e não um estado que inchar para querer fazê-lo crescer, não dá certo”, prosseguiu. “Queremos que o nosso parlamento produza felicidade pra nossa população. Tenho certeza, ninguém tem o que nós temos pelo mundo todo, e podemos fazer uma análise sobre isso. Falta pouco pra nós sermos felizes”, emendou.

Veja o discurso do ex-presidente da República na íntegra:





Durante a fala do ex-chefe do Executivo ele também elogiou a atuação dos parlamentares aliados no Congresso Nacional.

“O Parlamento está nos orgulhando pela forma de agir. E mostrando para esse pessoal que por pouco tempo está no poder, que eles não vão fazer o que bem querem com o futuro na nossa nação”, discursou.

