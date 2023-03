REPRODUÇÃO/AGÊNCIA BRASIL Esplanada dos Ministérios

A segurança na Esplanada do Ministérios amanheceu reforçada na manhã desta quinta-feira (30). Policiais Militares do Distrito Federal monitoram as vias do Eixo Monumental como medida de segurança pelo retorno do do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ao país .

A volta do político ao Brasil demandou que a segurança do Palácio do Planalto, do Supremo Tribunal Federal e do Congresso Nacional fosse reforçada, tendo em vista que os prédios foram atacados por apoiadores do ex-presidente no dia 8 de janeiro.

A Esplanada segue, desde a noite de quarta-feira (29), com grades e reforço policial. O estacionamento público do Palácio do Planalto foi fechado com gradis, e o acesso de funcionários e visitantes é fiscalizado por agentes que atuam no local.

Além disso, diversos veículos da Polícia Militar da capital federal estão parados no local, bem como no STF. Equipes da PM e policiais legislativos fazem uma barreira de proção no Congresso Nacional. O intuito do reforço na segurança dos prédios é impedir possíveis invasões ou mobilizações de apoiadores de Bolsonaro no local.

