Reprodução/Google Maps - 30.03.2023 Condomínio fica no Jardim Botânico, em Brasília

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) desembarcou na manhã desta quinta-feira (30) no Aeroporto Internacional de Brasília após passar uma temporada de três meses nos Estados Unidos . De volta ao Brasil, o político vai morar em uma mansão na capital federal com a esposa, Michelle Bolsonaro , a filha do casal, Laura, além da enteada dele, Letícia.

Bolsonaro que estava em território norte-americano desde o dia 30 de dezembro de 2022, deve participar de um evento de 'boas-vindas' na sede do PL ao lado da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, Valdemar Costa Neto, presidente da sigla, e Braga Netto, ex-ministro da Defesa e ex-candidato a vice na chapa do ex-mandatário. Além da participação de deputados, senadores, governadores e os filhos.

Logo depois, o ex-chefe do Executivo seguirá para a mansão alugada por ele e a esposa. A ex-primeira-dama se mudou para o local com as duas filhas em fevereiro.

Antes de ir morar na nova casa, Bolsonaro fez uma reforma no imóvel onde foram instaladas películas escuras nos vidros da fachada e a troca de fechaduras.

Locaizada em um condomínio cercado (Solar de Brasília, no Jardim Botânico), a 12 quilômetros do Palácio da Alvorada, o imóvel alugado pelo ex-presidente por cerca de R$ 12 mil/mês, além de uma taxa na faixa dos R$ 600, tem dois andares, 400 metros quadrados de área construída e mais 795 metros quadrados de área verde.

Atualmente, o condomínio escolhido pelo ex-mandatário abriga famílias de classe média. O local possui uma portaria que funciona 24 horas e guaridas com vigilantes armados, além de câmeras de segurança.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.