Jair Bolsonaro (PL) chegou ao Aeroporto Internacional de Orlando, nos Estados Unidos, para embarcar de volta ao Brasil. Ele está no território norte-americano desde o dia 30 de dezembro de 2022, quando deixou o país natal para não entregar a faixa presidencial para Lula.

Na chegada ao local, o ex-presidente foi bastante cobiçado por outros brasileiros que estavam no aeroporto. Ele tirou muitas fotos, conversou com passageiros e aparentou estar bem tranquilo e sorridente.

"[...] É triste, teve gente que foi enganada pelo socialismo. Espero que o Brasil não mergulhe e não vá nesse mesmo caminho. A Venezuela é o país mais rico do mundo em petróleo, era para ser o paraíso lá. Nós somos escravos das nossas escolhas", disse Jair em conversa com uma mulher.





Pouco depois, ele afirmou que o resultado das eleições presidenciais causaram "indignação", e que o Brasil não está bem no governo de Lula.

"O resultado das eleições foi bastante apertado, foi um sentimento pro Brasil de indignação. E eu resolvi sair de lá, não passar a faixa e deixar que o Lula assumisse o governo sem ninguém fazendo uma oposição do lado dele", afirmou.

"Eu fiquei quase três três meses aqui, praticamente em silêncio e tenho acompanhado tudo o que vem acontecendo no Brasil. Infelizmente o Brasil não tá bem, os números mesmo dizem isso", complementou.

Crítica a ministérios e próximas eleições



O ex-chefe do Executivo federal criticou ainda a formação dos ministérios do governo do petista, afirmando que o novo governo não precisa de oposição, porque ele mesmo "é uma oposição por si só".



"Você não precisa fazer oposição a esse governo. Esse governo é uma oposição por si só dada a qualificação daqueles que compõem os ministérios. Ele criou mais quatorze ministérios, o perfil das pessoas são bem diferentes dos nossos, você pode fazer comparação aí no Brasil, e começa a entender o porquê, infelizmente, não tem como dar certo esse governo", pontuou.

Ele também disse que os políticos de oposição estão focados na CPMI dos atos golpistas do dia 8 de janeiro, e que lamenta o ocorrido. "Quem praticou ato de vandalismo tem que ser culpado por isso, mas os inocentes não justifica continuar presos."

Outra pauta abordada por Jair foram as eleições de 2024 e a sua participação ativa na política. Ele afirmou que ptetende "rodar pelo Brasil" ainda neste ano, com "uma ou duas" saídas por mês para ter contato com seus simpatizantes.

Agenda no Brasil

Segundo o Partido Liberal, o ex-governante chegará ao Aeroporto Internacional de Brasília por volta das 7h10 da manhã. A expectativa é que ele seja recebido por apoiadores, por isso a legenda solicitou ao Ministério da Justiça e Segurança Pública que reforçasse a segurança do local.

Na sequência, ele deixará o aeroporto e irá parar na sede do PL para encontrar a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro. Valdemar Costa Neto, presidente da sigla, e Braga Netto, ex-ministro da Defesa e ex-candidato a vice na chapa de Bolsonaro no ano passado, também estarão no local.

Deputados, senadores, governadores e os filhos do ex-presidente se programaram para estarem na sede do PL no momento em que o líder bolsonarista chegar. A intenção é que vídeos, fotos e até lives sejam feitas para abastecer as redes sociais durante a manhã de quinta.

O Partido Liberal relatou que não há nenhum evento aberto previsto para ser feito amanhã. Porém, há campanhas nas redes sociais para que bolsonaristas estejam no aeroporto para receber o ex-governante. O objetivo da legenda é que a manifestação seja “espontânea”.

