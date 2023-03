Alan Santos/PR Bolsonaro está nos Estados Unidos desde o dia 30 de dezembro de 2022





A polícia Federal intimou, nesta quarta-feira (29), Jair Bolsonaro e seu ex-ajudante de ordens, o coronel Mauro Cid, a depor no inquérito das joias milionárias que foram trazidas ilegalmente da Arábia Saudita para o Brasil.

Tanto o ex-presidente como o coronel prestarão depoimentos no dia 5 de abril, em Brasília, no mesmo horário. O processo para investigar a entrada dos itens milionários no país foi aberto no dia 6 de março, três dias após o caso vir à tona.

Outra pessoa convocada para prestar depoimento foi o coronel Marcelo Câmara, que é o responsável pelo acervo pessoal de Jair, local para onde foram levados os itens árabes valiosos.





O ex-chefe do Executivo federal deve retornar ao Brasil na quinta-feira (30) . Ele está nos Estados Unidos desde o dia 30 de dezembro de 2022, quando deixou a sua terra natal para não precisar passar a faixa presidencial para Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Jair Bolsonaro é acusado de incorporar ao seu acervo pessoal um pacote de joias no valor de R$ 500 mil, doadas pelo governo da Arábia Saudita. O ex-presidente ainda teria intermediado e envolvido ministros e servidores para conseguir a liberação de outro pacote de joias para a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro.

Na última terça-feira (28), uma reportagem do Estado de São Paulo revelou que o político recebeu ainda um outro presente dos sauditas, que ficou com ele mesmo após ter deixado a presidência da República. Dessa vez, uma caixa com um relógio Rolex , uma caneta Chopard , abotoaduras, anel e uma espécie de rosário árabe.

O terceiro pacote de itens valiosos foi recebido em 2019, durante uma viagem do ex-presidente a Doha, no Catar, e a Riade, na Arábia Saudita.

