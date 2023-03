Flickr/07.01.2012 Estilista Elie Saab teve vestidos apreendidos pela Receita Federal

A Receita Federal reteve pelo menos 19 vestidos de luxo, quatro bolsas e uma jaqueta trazidos pelo estilista libanês Elie Saab , na segunda-feira (27), no Aeroporto Internacional de São Paulo , em Guarulhos. As peças são avaliadas em cerca de U$ 82 mil.

Segundo a Receita, as peças vão ser expostas em um evento de divulgação de empreendimento imobiliário assinado por Saab na capital paulista, nesta quarta-feira (29).

O estilista saiu de Paris com destino ao Brasil. Após isso, Saab desembarcou com as peças e seguiu pela fila dos passageiros que optaram pela não declaração do conteúdo de bagagens.

Segundo o auditor fiscal da Receita, os bens retidos foram avaliados em U$ 82 mil e só seriam liberados após o pagamento valor às autoridades.

Elie Saab tem uma carreira de mais de 40 anos e é reconhecido internacionalmente por assinar peças para celebridades como Beyoncé, Angelina Jolie, Halle Berry e Julia Roberts.

A reportagem do iG pediu um posicionamento a Receita Federal e ao advogado de Elie Saab sobre a apreensão das peças, mas não obteve retorno até a finalização desta reportagem.

