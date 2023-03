Alan Santos/PR Bolsonaro está nos Estados Unidos desde o dia 30 de dezembro de 2022





O ex-presidente Jair Bolsonaro ( PL ) volta ao Brasil na manhã desta quinta-feira (30) depois de ter passado um período nos Estados Unidos . Ele retornará ao país para poder passar por um procedimento cirúrgico e também iniciar um tour em cidades brasileiras para apresentar o projeto do seu partido.

Segundo o Partido Liberal, o ex-governante chegará ao Aeroporto Internacional de Brasília por volta das 7h10 da manhã. A expectativa é que ele seja recebido por apoiadores, por isso a legenda solicitou ao Ministério da Justiça e Segurança Pública que reforçasse a segurança do local.

Na sequência, ele deixará o aeroporto e irá parar na sede do PL para encontrar a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro. Valdemar Costa Neto, presidente da sigla, e Braga Netto, ex-ministro da Defesa e ex-candidato a vice na chapa de Bolsonaro no ano passado, também estarão no local.

Deputados, senadores, governadores e os filhos do ex-presidente se programaram para estarem na sede do PL no momento em que o líder bolsonarista chegar. A intenção é que vídeos, fotos e até lives sejam feitas para abastecer as redes sociais durante a manhã de quinta.

O Partido Liberal relatou que não há nenhum evento aberto previsto para ser feito amanhã. Porém, há campanhas nas redes sociais para que bolsonaristas estejam no aeroporto para receber o ex-governante. O objetivo da legenda é que a manifestação seja “espontânea”.

Bolsonaro será presidente de honra do PL

Bolsonaro saiu do Brsil em 29 de dezembro e chegou aos Estados Unidos no dia seguinte. Ele ficou no país norte-americano participando de poucos eventos e aproveitando o período para descansar.

Agora o ex-presidente cuidará da saúde e depois iniciará uma série de viagens pelo Brasil. Na próxima semana, ele assumirá a presidência de honra do Partido Liberal, pois aceitou o convite feito por Valdemar Costa Neto.

No cargo, Bolsonaro receberá um salário que chega perto dos R$ 40 mil. A remuneração é muito próxima de um ministro do Supremo Tribunal Federal, que passará a ganhar R$ 41,6 mil a partir de abril.





