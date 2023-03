Divulgação/PL Presidente Bolsonaro participou de jantar do PL ao lado de Valdemar Costa Neto no fim do ano passado





O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ) vai assumir o cargo de presidente de honra do PL (Partido Liberal). Ele já passou por uma série de siglas ao longo da sua trajetória política e se filiou na legenda comandada por Valdemar Costa Neto no fim de 2021 para poder disputar as eleições presidenciais de 2022.

Segundo informações do próprio partido, Bolsonaro recebeu o convite de Valdemar para ser presidente de honra do PL. Após um período de reflexão, ele aceitou o convite e assumirá o cargo já ao chegar no Brasil. Ele estará de volta ao país na próxima quinta-feira (30).

Bolsonaro foi eleito vereador na década de 1980 pelo PDC. De lá pra cá, ele passou pelo PPR, PPB, PTB, PFL, PP e PSC. Em 2018, aceitou o convite de Luciano Bivar e se filiou ao antigo PSL – legenda se fundiu com o DEM e se transformou no União Brasil – sendo eleito presidente da República.

Em 2019, ele brigou com Bivar e saiu da legenda. O ex-presidente ficou sem partido até novembro de 2021, quando recusou o convite do PP e embarcou para o PL. Nesse tempo, tentou criar o Aliança Pelo Brasil, mas não conseguiu assinaturas suficientes para colocar o projeto em pé.

O senador Flávio Bolsonaro e o deputado federal Eduardo Bolsonaro fazem parte do PL, assim como outros bolsonaristas, que é o caso de Nikolas Ferreira e Carla Zambelli.

Bolsonaro no Brasil

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ) confirmou que estará no Brasil na próxima quinta-feira (30) para poder discutir quais caminhos políticos seguirá a partir de abril. Em entrevista ao programa Pânico, da Jovem Pan News, desta segunda (27), o antigo chefe do Executivo federal declarou que não se aposentou da vida pública.

“No momento, eu estou sem mandato, mas não estou aposentado. Vou me reunir com o partido e nós vamos ver qual é a nossa estratégia. Não pelo partido, mas pelo país, como nós podemos melhor nos apresentar para o Brasil”, esclareceu ao falar do seu planejamento para os próximos anos.

Durante o bate-papo, Bolsonaro confirmou que deixará os Estados Unidos na quarta (29) e chegará ao Brasil no dia seguinte. “Semana passada, antes desse problema que apareceu do plano para sequestrar senador, eu já tinha comprado a passagem para quarta-feira à noite com previsão de pousar 7h15 de quinta-feira em Brasília”, afirmou.





