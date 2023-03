Rodrigo Costa/Alesp Posse Governador Tarcísio Freitas - 01/01/2023

Na manhã desta terça-feira (28), o governado de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) , passou por uma cirurgia para a retirada de cálculos renais. Segundo assessores do político, o procedimento foi um sucesso. Agora, o chefe do Executivo paulista deve permanecer em repouso em um hospital de Londres até receber alta médica.

O cálculo renal é um formação endurecida que se forma nos rins ou nas vias urinárias por meio do acúmulo de cristais presentes na urina humana. Segundo médicos, o tratamento pode ser realizado com medicamentos ou procedimentos cirúrgicos para que oas pedras sejam retiradas.

Tarcísio está internado, em Londres, desde a noite desta segunda-feira (27). O Antes de passar pel procedimento, o governandor de São Paulo relatou a TV Globo que costumava ter crises renais com frequência, no entanto, desta vez, a dor foi muito forte. Nas redes sociais, ele comentou sobre o procedimento.

"Serei submetido logo mais a um procedimento aqui em Londres para a retirada de cálculo renal. Agenda prevista segue com o secretário Lucas Ferraz. Sigo acompanhando os desdobramentos do ataque à escola e em oração pela professora Elisabeth e todos os afetados nesta situação terrível."

Até a recuperação do chefe do Executivo de São Paulo, o secretário de Negócios Internacionais, Lucas Ferraz, representará Tarcísio nos encontros que estão programados para esta terça (28), em Londres e, na quarta-feira (29), em Madrid, na Espanha.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.