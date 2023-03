Divulgação/Alesp Tarcísio de Freitas (Republicanos), governador de São Paulo

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), será submetido a um procedimento médico para remover uma pedra nos rins em um hospital de Londres , onde está internado desde segunda-feira (27).

Tarcísio, que já sofreu crises renais anteriormente, disse que a dor desta vez "foi muito forte".

O secretário de Negócios Internacionais, Lucas Ferraz, representará o governador em reuniões agendadas em Londres nesta terça-feira (28) e em Madri, na Espanha, na quarta-feira (29).

Tarcísio viajou com assessores e secretários para participar de encontros com investidores, agentes do mercado financeiro e empresários para apresentar projetos do Programa de Parcerias de Investimentos de São Paulo (PPI-SP) e estabelecer relações com líderes governamentais e setoriais dos países visitados.

Cálculo renal

O cálculo renal é uma formação endurecida nos rins ou vias urinárias causada pelo acúmulo de cristais na urina. O tratamento pode ser realizado com medicamentos ou procedimentos cirúrgicos para retirar os cálculos.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.