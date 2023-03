Kiara Worth/UNclimatechange - 16.11.2022 Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o minsitro da Fazenda, Fernando Haddad

Ministros e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), desistiram de ir à China após o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) adiar a ida por apresentar um quadro de pneumonia .

"Fica cancelada a viagem do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, à República Popular da China, tendo em vista que a missão que ele faria parte, comandada pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, foi adiada. O presidente do Senado aproveita para estimar uma pronta recuperação ao presidente Lula", disse nota da presidência do Senado.

Ainda, a expectativa é que a ex-presidente Dilma Rousseff (PT) e empresários mantenham a viagem ao território chinês . Ela deve tomar posse como presidente do Banco dos Brics em Xangai, na quarta-feira (29).

Dilma foi indicada pelo governo Lula para comandar a instituição que financia projetos nos países que integram o grupo, que são Brasil, Rússia, Índia, China e Africa do Sul. O banco tem sede em Xangai, na China.

Veja a lista de autoridades que iriam acompanhar Lula:

Rodrigo Pacheco, presidente do Senado Federal

Mauro Vieira, ministro das Relações Exteriores

Fernando Haddad, ministro da Fazenda

Margareth Menezes, ministra da Cultura

Alexandre Silveira, ministro de Minas e Energia

Juscelino Filho, ministro das Comunicações

Luciana Santos, ministra da Ciência Tecnologia e Inovação

Marina Silva, ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima

Paulo Teixeira, ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura

Marcos Galvão, embaixador do Brasil

Márcio Rosa, secretário Executivo do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços

Aloizio Mercadante, presidente do BNDES

Jorge Viana, presidente da Apex

Andrei Rodrigues, delegado-Geral da Polícia Federal

Marco Aurélio Krieger, presidente em exercício da Fiocruz

Pneumonia de Lula

O presidente precisou adiar novamente uma viagem à China por apresentar um quadro de broncopneumonia bacteriana e viral por influenza A. O adiamento já foi comunicado às autoridades chinesas com a reiteração do desejo de marcar a visita em nova data.

Segundo os médicos do presidente, ele faz tratamento venoso para tratar a pneumonia e o vírus da influenza .

"O presidente está há dois dias em tratamento. Ainda está tomando antibióticos e antivirais na veia. Não fazia sentido ele pegar um voo de 36 horas sem estar curado. O presidente podia piorar", Roberto Kalil, médico de Lula e coordenador da Oncologia do Hospital Sírio Libanês, em entrevista ao colunista do jornal O GLOBO, Lauro Jardim.

Na última sexta-feira (25), Lula havia remarcado o embarque à China para domingo (26) de manhã . No entanto, após reavaliação médica, ele só poderá viajar quando estiver curado.

"Após reavaliação no dia de hoje e, apesar da melhora clínica, o serviço médico da Presidência da República recomenda o adiamento da viagem para China até que se encerre o ciclo de transmissão viral, disse a doutora Ana Helena Germoglio em nota através da Secretaria de imprensa da Presidência da República.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.