MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL Terroristas invadiram a Praça dos Três Poderes no dia 8 de janeiro





A deputada federal Silvia Waiãpi (PL-AP) teve uma conduta criminosa ao ter falas de incentivo ao ato de terrorismo de 8 de janeiro , segundo Polícia Federal . O posicionamento do órgão foi dado nesta sexta-feira (24) para o Supremo Tribunal Federal .

A PF entregou o documento para o STF em que argumenta que ocorreu “crime de opinião” por parte da parlamentar. No entanto, a Polícia Federal evidenciou que a decisão de enquadrar a ação dentre os chamados crimes contra a paz pública, previstos no Código Penal, é do Ministério Público Federal.

Os investigadores pontuaram que os posicionamentos de Waiãpi ocorreram em um momento que ela não tinha foro privilegiado. Ou seja, ela não tinha imunidade parlamentar por opiniões, palavras e votos.

No dia 8 de janeiro, a deputada postou vídeos e incentivou as condutas dos bolsonaristas. "Povo toma a Esplanada dos Ministérios nesse domingo! Tomada de poder pelo povo brasileiro insatisfeito com o governo vermelho”, falou sobre os ataques violentos às sedes dos Três Poderes.

"Inquirida pela Polícia Federal, a investigada reconheceu que fez a postagem questionada, mas negou que tenha participado da manifestação e pronunciado as frases que são ditas no vídeo, apresentando documentos que indicariam estar na Cidade do Rio de Janeiro no dia 08/01/2023. No caso, a parlamentar afirmou que teve acesso ao vídeo que versava sobre a invasão ao Congresso Nacional em um grupo de Whatsapp, e este estaria público e disseminado na internet e nas redes sociais", acrescentou a Polícia Federal.

"Silvia Waiãpi confirmou que na publicação do vídeo inseriu a seguinte legenda: ‘Povo toma a Esplanada dos Ministério nesse domingo! Tomada de poder pelo povo brasileiro insatisfeito com o governo vermelho’. Embora sustente que a postagem teve sentido jornalístico de informação, é inegável na legenda o apoio e aprovação à ação criminosa”, completou.

Deputada tirou materiais comprometedores, diz PF

Os investigadores da Polícia Federal também comunicaram ao STF que há indícios de que a deputada “tenha removido algum material comprometedor”, porque há pouco conteúdo sobre o assunto nas redes sociais dela.





Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.