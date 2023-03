Reprodução/Twitter @WJXTvic Aiden Fucci, 16 anos, foi condenado à prisão perpétua





Um adolescente morador do estado da Flórida, nos Estados Unidos , foi condenado à prisão perpétua nesta sexta-feira (24) por esfaquear até a morte uma colega de classe. O crime aconteceu em 2021, no Dia das Mães.

Aiden Fucci, de 16 anos, deu 114 facadas em Tristyn Bailey, de 13 anos. O garoto tinha 14 anos na época em que assassinou a líder de torcida, que teve o corpo encontrado em uma floresta localizada na cidade de Jacksonville.

A sentença foi emitida pelo juiz Lee R. Smith, que classificou este como "o caso mais difícil" que o condado de St. Johns já tratou. Fucci se declarou culpado antes do seu julgamento ter início, em fevereiro deste ano, e a sua pena poderá ser revista daqui a 25 anos.





Forest Bailey, pai de Tristyn, fez uma declaração muito emocionante à sua família após o juiz dar o seu veredicto condenando o jovem de 16 anos. Ele afirmou que todos estão muito orgulhosos da pessoa que ela foi em vida.

"Tristyn, eu queria que você soubesse que estamos extremamente orgulhosos da pessoa que você foi em seu tempo aqui", disse ele. "Vimos que quando você saiu para o mundo, você deu o seu melhor. Você deve se orgulhar da amiga que você foi, da companheira de equipe que você foi, do que você deixou para trás", ressaltou.

"Estamos muito gratos por este resultado e sentimos que é o veredicto certo, considerando o quão hediondo é o crime e o comportamento de Aiden em relação a ele", complementou.

Outra atitude bastante impactante ao longo das audiências foi de Alexis Bailey, irmã mais velha de Tristyn. Na quarta-feira (24), ela começou sua declaração colocando 114 corações de pedra em uma jarra, em alusão a cada facada que sua irmã sofreu.

“Aiden Fucci não apenas tirou a vida de Tristyn naquele dia, ele tirou tudo de nós”, disse ela durante a audiência. Alexis pontuou ainda que sofre de estresse pós-traumático desde o assassinato, que ocorreu há cerca de dois anos.

