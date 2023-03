MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL Camilo Santana, ministro da Educação





O ministro da Educação , Camilo Santana (PT), disse que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva ( PT ) vai comunicar um aumento no orçamento dos institutos federais e universidades. A fala foi dada nesta sexta-feira (24) durante visita nas obras da Unifesp (Universidade Federal de São Paulo), no campus Osasco, na Grande São Paulo.

Em conversas com jornalistas, Camilo revelou que Lula falará sobre a recomposição “em breve”. A ideia é ter uma atitude diferente do que vem ocorrendo nos últimos anos, no qual as universidades federais viram seus orçamentos reduzirem drasticamente por causa de cortes dos governos Temer e Bolsonaro.

A gestão atual do governo federal se reuniu com a Andifes (associação dos reitores das universidades federais) para debater diversos assuntos relacionados à educação. Ficou decidido que o MEC faria os reajustes, além da liberação de recursos solicitados pela Unifesp.

“Em breve o presidente da República, presidente Lula, que faz questão disso, estará anunciando todos os recursos para recomposição orçamentária”, afirmou Camilo Santana, ministro da Educação.

Camilo Santana e Tarcísio de Freitas

O ministro da Educação viajou para São Paulo com o objetivo de cumprir agenda. Ele se encontrou com Tarcísio de Freitas (Republicanos) para discutir ações de colaboração para fortalecer a área educacional.

“Hoje nossa agenda de trabalho é em São Paulo. Logo pela manhã, me encontrei com o governador do estado, Tarcísio de Freitas, em seu gabinete no Palácio dos Bandeirantes. Debatemos questões educacionais relevantes para o povo paulista. Como eu tenho dito, o MEC segue de portas abertas para dialogar e fortalecer o regime de colaboração com estados e municípios brasileiros. Esse é o caminho para reconstruir a Educação do nosso país”, escreveu Camilo nas redes sociais.





