Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil - 23/05/2018 Senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP)





O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), líder do governo no Congresso , disse nesta sexta-feira (24) que o governo Lula (PT) irá articular para que sejam instaladas as comissões mistas, compostas por deputados e senadores. Os grupos servirão para analisar medidas provisórias enviadas pelo presidente da República ao Legislativo.

Randolfe revelou que o governo defende a decisão do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG). O senador retomou na última quinta (23) o modelo que funcionou até o começo da pandemia da Covid-19 em 2020.

No entanto, o caminho escolhido por Pacheco desagradou Arthur Lira (PP-AL). O presidente da Câmara defende que as análises das MPs sejam feitas diretamente nos plenários do Congresso, sem passar pelas comissões mistas. O deputado chegou a dizer que o Senado estava agindo com “truculência”.

Randolfe falou que o governo Lula é a favor da alternância entre deputados e senadores no relatório das medidas provisórias.

"Nós retomamos as ordens das MPs, o que havia sido deixado [de lado] quando tinham sido suspensas as comissões mistas. Então, na retomada da contagem, as MPs pares ficam com a relatoria da Câmara dos Deputados e a MPs ímpares com relatoria do Senado", comentou o senador.

Randolfe garantiu que o líder do governo na Câmara, José Guimarães (PT-CE), conversará com Arthur Lira para apresentar o modelo das comissões mistas que devem ser implementadas em breve.

"O líder do governo na Câmara, José Guimarães (PT-CE), está conversando com o presidente Arthur Lira. As MPs do governo anterior deverão ser apreciadas nesta semana na Câmara e acho que nós estamos avançando para termos um bom encaminhamento, um bom desenlace”, pontuou.

"Se o presidente do Congresso Nacional estabeleceu que o critério é a restauração das comissões mistas, vamos construir uma forma dialogada de acordo com a Câmara dos Deputados para podermos avançar", acrescentou.

Lula vai se encontrar com Lira

Randolfe revelou que Lula vai se encontrar com Lira antes de viajar para a China. O embarque está previsto para acontecer no domingo (26), ou seja, o petista deve conversar com o presidente da Câmara entre hoje e amanhã (25).

"O presidente quer dialogar com os líderes das Casas e todos nós, inclusive o presidente, queremos uma solução para o impasse, para que as MPs voltem a tramitar. Eu estou confiante que sim, sobretudo, caso tenha algum diálogo com o deputado Arthur Lira, acho que isso pode avançar na solução. Estamos avançando e o governo quer fazer tudo e fará tudo dialogado, respeitando as prerrogativas da Câmara", finalizou.





Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.