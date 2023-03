Reprodução/Twitter Rui Costa foi alvo de críticas de colegas por estilo 'ríspido'

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, pediu desculpas por eventuais erros com ministros e parlamentares nos últimos dias. Em nota, o ministro afirmou que busca evolução e vai reparar os desgastes com os colegas.

Costa foi alvo de reclamações de ministros, assessores e parlamentares pelo estilo ríspido de tratamento. Em diversas oportunidades, Rui Costa interrompeu seus pares e cobrou prazos curtos para realizações do governo.

"Tenho meu temperamento, procuro evoluir sempre. Peço desculpas por eventuais erros, mas sempre procuro acertar: quero muito ajudar o presidente Lula a reconstruir o Brasil. Estou focado nisso e quero contribuir", disse Costa.

Uma das reclamações é sobre os cortes que Rui Costa deu nas falas do ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França, na apresentação do programa de redução de passagens aéreas.

Costa também teria tido um atrito com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, durante uma reunião sobre o arcabouço fiscal.

Outro fator que aumentaram as críticas ao ministro da Casa Civil foi a restrição de fala dos ministros. Segundo membros do Planalto, Rui Costa determinou que ministros falem no máximo três minutos e, ao passar do tempo, interrompe ou faz gestos para frear o colega.

Rui Costa minimizou os atritos e disse já recebeu outras reclamações quando era governador da Bahia.

"Ou seja, concentro meu tempo no trabalho. Sou franco, sou sincero. Às vezes isso choca na política. Mas acho que a franqueza ajuda a ganhar tempo. A sociedade espera aflita por respostas rápidas", completou o ministro.