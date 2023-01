Reprodução: flickr - 06/10/2022 Carla Zambelli e o ex-presidente Jair Bolsonaro

Se você não quer causar um tumulto, não convide o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ) e a deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) para estarem no mesmo ambiente. O capitão da reserva não superou a derrota para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições de 2022 e acusa a parlamentar por ser a principal responsável pelo seu primeiro fracasso nas urnas.



O antigo chefe do Executivo federal trocou o número do celular e tem conversado com poucos aliados. Ele confessou para esse grupo que está muito magoado com Zambelli. Na avaliação dele, muitos erros ocorreram na sua campanha, mas o episódio envolvendo a deputada na véspera da votação foi fundamental para a sua derrota.

No dia 29 de outubro, a parlamentar foi filmada nas ruas de São Paulo perseguindo um homem negro. Ela segurava uma arma na mão. O caso repercutiu em todo o país e a deputada foi criticada, pois o rapaz não a atacou e precisou correr para não ser baleado na capital paulista.

Bolsonaro admite que o caso passou a imagem para indecisos que seu grupo político era radical e apresentava uma ameaça maior ao país do que o retorno do Partido dos Trabalhadores ao poder. “Ninguém tira isso da cabeça dele. Ele acusa a Zambelli de ser responsável por todo mal na vida dele”, contou um aliado.

Bolsonaro e a derrocada

O ex-presidente viajou para Orlando, nos Estados Unidos, no dia 30 de dezembro. Ele não quis participar da posse de Lula, sendo criticado pela decisão. Opositores o acusam de ter fugido para não ter que responder na Justiça supostos crimes que cometeu ao longo do seu mandato.

Nos últimos dias, Bolsonaro passou a ser suspeito de participar do ato terrorista que aconteceu em Brasília no dia 8 de janeiro. O ministro do STF Alexandre de Moraes o incluiu na investigação do manifesto antidemocrático contra as sedes dos Três Poderes.

Todos os episódios dos últimos dias causaram muita revolta e tristeza no capitão da reserva. E ele coloca a maior responsabilidade na conta da deputada Zambelli.

