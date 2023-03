Marcelo Camargo/Agência Brasil - 10/03/2023 Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) durante reunião ministerial, no Palácio do Planalto

Em entrevista ao portal de esquerda Brasil 247 , o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva , relembrou o período em que esteve preso e afirmou que xingava o ex-juiz Sergio Moro e pensava em vingança.

Lula disse que, sempre que visitado por procuradores, ele afirmava que só estaria bem quando conseguisse "se vingar" de Moro, que era o responsável por sua prisão. Ele afirmou que acreditava em sua inocência e que iria provar isso. Atualmente, Moro é senador da República pelo União Brasil-PR.

Lula também afirmou que o período em que esteve preso foi um processo de destruição difícil de suportar, mas que ele acreditava em Deus e que isso o ajudou a sobreviver. Ele disse que tinha consciência de que passaria por aquilo para voltar mais forte.

As declarações foram transmitidas ao vivo no canal do YouTube "TV 247", e Lula chegou a pedir que cortassem a palavra ofensiva que usou.

O ex-presidente se emocionou durante a entrevista e afirmou que o processo que sofreu foi uma forma de fortalecimento.

Sergio Moro repudiou as falas de Lula e afirmou que ele feriu a liturgia do cargo, em entrevista à CNN. Moro afirmou que o presidente está 'se vingando' da população brasileira, já que não 'está apresentando' resultados satisfatórios.

