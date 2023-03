Reprodução/Twitter Ibaneis Rocha, governador do DF

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB) , disse, na última quinta-feira (15), que não tem mágoa ou ressentimento da decisão do ministro Alexandre de Moraes , do STF (Supremo Tribunal Federal), de afastá-lo do cargo após os atos golpistas que depredaram a sede dos Três Poderes no dia 8 de janeiro . Ontem, o magistrado autorizou o retorno imediato de Ibaneis ao posto .

“Não tenho nenhum tipo de mágoa, ressentimento. E também não tenho o que dizer em relação ao Poder Judiciário, que acho que age na defesa das instituições neste momento”, disse Ibaneis em entrevista à emissora CNN Brasil.

O governador disse ainda que compreendia a decisão de Moraes e que havia um “clamor muito grande na defesa das instituições”.

“Eu recebi a decisão com uma determinada surpresa no momento inicial, até pela minha consciência quanto à minha inocência ato, mas aguardei com toda a paciência o desenrolar das buscas que foram feitas na minha residência, no meu escritório, no meu gabinete”, afirmou. “As coisas estão realmente se esclarecendo. Vamos aguardar a conclusão do inquérito.”

Moraes determinou o retorno de Ibaneis ao governo

Na decisão, Moraes escreveu que os relatórios de análise da Polícia Judiciária não mostram indícios de que o governador estaria tentando dificultar as investigações ou destruir evidências em relação aos atos golpistas.

A ordem do ministro do Supremo seguiu parecer do subprocurador-geral, Carlos Frederico Santos, que defendeu o retorno de Ibaneis ao governo do Distrito Federal. Para a Procuradoria-Geral da República (PGR), o governador não interferiu nas apurações que estavam em andamento.

Ibaneis Rocha foi afastado do posto no fim da noite do dia 8 de janeiro de 2023, após os atos de vandalismo que deixaram os prédios dos Três Poderes completamente depredados, em Brasília . Na ocasião, o Congresso Nacional, o STF e o Palácio do Planalto tiveram vidros quebrados, estrutura danificada e objetos vandalizados.

À época, Moraes apontou o descaso e conivência de Ibaneis, à frente do governo do DF, com a organização dos atos, citando diretamente o ex-secretário de Segurança Pública Anderson Torres, preso pela Polícia Federal.

A vice-governadora Celina Leão (PP) substituiu Ibaneis durante esses dois meses afastado. Ele pretende se reunir com ela e com todos os secretários e presidentes de estatais para saber detalhes do governo do DF.

