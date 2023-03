Reprodução / TV Brasil - 28.02.2023 Ministra do Meio Ambiente, Marina Silva





A ministra do Meio Ambiente , Marina Silva (Rede-SP), recebeu alta médica nesta quarta-feira (15). Ela apresentou melhora o seu quadro clínico. Após fazer exames, a deputada federal licenciada descobriu que estava com sintomas de síndrome gripal e não com malária , como foi suspeitado inicialmente.

“Informamos que a ministra do Meio Ambiente e do Clima, Marina Silva, recebeu alta da unidade do Lago Sul do Hospital Brasília na manhã de hoje, após melhora do quadro clínico e normalização dos parâmetros de exames complementares”, diz trecho do boletim médico assinado por Flávia Amaral Mello, diretora médica da unidade.

“Lamentamos a divulgação equivocada de suspeita de malária veiculada anteriormente, considerando que a ministra deu entrada nesta segunda feira, 13, com sintomas de síndrome gripal e que diversas hipóteses diagnósticas foram consideradas e não se confirmaram”, acrescenta.

Marina deu entrada no hospital com suspeita de malária na última segunda (13) após ter um mal-estar. Marina precisou passar por uma série de exames para saber qual era o problema de saúde dela.

Ela cancelou os compromissos dos últimos três dias. Uma coletiva com o vice-chanceler da Alemanha, Roberto Habeck, também foi cancelada.

Por qual motivo houve suspeita de que Marina Silva estava com malária?

No começo do mês, Marina foi à Roraima acompanhar a situação dos indígenas Yanomami. Ela ainda verificou as instalações do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) no estado.

A região está em emergência sanitária devido aos casos de malária entre os indígenas. Centenas de pessoas foram vítimas da doença, que causou morte de crianças nos últimos anos.





