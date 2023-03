MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL Terroristas que invadiram a Praça dos Três Poderes no dia 8 de janeiro





O senador Magno Malta afirmou nesta terça-feira (14) que é favorável a instalação de uma CPMI (Comissão Parlamentar Mista de Inquérito) para apurar o ato terrorista de 8 de janeiro , em Brasília, contra os prédios dos Três Poderes. O ataque foi promovido por apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

“Nós podemos desfazer todas essas coisas com a CPMI. Quebraremos sigilos, ouviremos pessoas. E essa CPMI revelará realmente quem são os baderneiros. Imagino que parte sejam os mesmos de 2016, que botaram fogo na Esplanada”, afirmou o parlamentar.

O senador detonou a prisão dos bolsonaristas que atacaram os prédios dos Três Poderes e ainda ficaram em frente ao Quartel General do Exército, pedindo golpe militar. Sem apresentar nenhuma prova, Malta declarou que muitos dos que foram presos não estiveram nos atos terroristas.

“Você não prende um terrorista por 60 dias. Se o Brasil tivesse esse tanto de terrorista, nós seríamos piores do que o Hezbollah, nós seríamos piores do que o Isis! Um país desse tamanho com tantos terroristas seria explosão de prédio e de banco todo dia! De onde saiu isso? Narrativa”, relatou.

Ato terrorista de 8 de janeiro

Os prédios do Congresso Nacional, Palácio do Planalto e Supremo Tribunal Federal (STF) foram invadidos por bolsonaristas na tarde de 8 de janeiro. Eles protestam contra a vitória de Lula e o uso das urnas eletrônicas.

No dia anterior, caravanas de bolsonaristas chegaram à Brasília para o ato. O ministro da Justiça, Flávio Dino, chegou a solicitar o uso da Força Nacional para manter a segurança da Praça dos Três Poderes.

No Congresso, os manifestantes vandalizaram o salão verde da Câmara dos Deputados e invadiram o plenário do Senado. Já no Planalto, os suspeitos quebraram portas e tentaram invadir o gabinete presidencial.

Na Suprema Corte, os manifestantes tentaram invadir os gabinetes dos ministros, quebraram as portas dos armários onde ficam as togas, além de quebrar vidraças e vandalizar a fachada do prédio.

Cerca de mil pessoas foram presas e levadas para a carceragem da Polícia Federal na capital. Algumas já foram liberadas por decisões do STF, enquanto outros ainda aguardam o pedido de habeas corpus.





