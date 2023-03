Reprodução Lula ao lado de Janja





O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participou de um evento em Rondonópolis (MT) nesta sexta-feira (3) e chorou com uma homenagem feita ao neto Arthur Lula da Silva, que morreu em 2019, aos 7 anos de idade.

O petista ficou emocionado quando o prefeito José Carlos Juqneuria de Araújo relatou que estava construindo um creche que terá o nome de Arthur. O público presente começou a aplaudir a novidade e o presidente da República foi às lágrimas.

"E na construção da creche, eu fui autorizado pela Dona Janja, a creche leva o nome do Arthur Lula da Silva [Lula chora]. Eu não ia falar isso, não. Eu sei o que é a dor de um avô que sofreu, que estava lá, lá em Curitiba e teve que ver isso. Presidente Lula, você é forte, você é um cara muito importante para nós", afirmou José Carlos, que é conhecido na cidade como Zé do Pátio.

Morte do neto de Lula

Arthur morreu em 2019 em decorrência de uma infecção generalizada provocada pela bactéria Staphylococcus aureus, que costuma ser encontrada em infecções de pele. A confirmação do motivo da morte foi feita pelo Instituto Adolfo Lutz, que descartou meningite, meningite meningocócica ou meningococcemia como causa do falecimento.

Na ocasião, Lula estava preso em Curitiba após ser condenado por processos na Operação Lava Jato. Meses depois, o petista foi solto por conseguir provas de que o ex-juiz Sergio Moro mantinha conversas com procuradores da operação e as condenações foram anuladas pelo Supremo.

Lula em Mato Grosso

Em Rondonópolis, Lula também falou sobre violência contra a mulher. Na próxima quarta (8), o governo vai comemorar o Dia Internacional da Mulher e irá promover ações que vão ser executadas por vários ministérios.

"Se o cidadão não respeitar as mulheres, a lei vai para cima dele com tudo, para ele saber que o lugar de marido que bate em mulher, o lugar de homem que bate em mulher, não é dentro de casa, não. É na cadeia para aprender a respeitar", discursou o petista.





