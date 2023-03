Alan Santos / PR Bolsonaro se reunirá com Trump durante conferência conservadora nos EUA





O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) se encontrará com Donald Trump neste sábado (4), nos Estados Unidos. Tanto o brasileiro como o ex-líder norte-americano participarão da Conferência Anual de Ação Política Conservadora (CPAC, em tradução livre).

A conferência voltada a políticos conservadores acontecerá na cidade de Washington, capital dos Estados Unidos. O ex-chefe do Executivo do Brasil, inclusive, embarcou nesta sexta-feira para o local. Ele ficou hospedado em Nashville durante cerca de uma semana.





Nas suas redes sociais, o ex-ministro do Turismo Gilson Machado informou que Bolsonaro dará uma palestra às 14h, se reunirá com Trump e depois assistirá à palestra do ex-presidente dos EUA.

"Decolando agora para Washington ao lado do Pr Bolsonaro, hoje sem dúvida o maior líder conservador do planeta. Temos tido reconhecimento por pessoas não apenas do Brasil, mas também de vários outros países por onde temos passado", escreveu Machado.

"Vamos participar do maior encontro conservador do mundo, o CEPAC. Teremos palestra dele as 14:00 amanhã, depois teremos encontro com o Trump e assistiremos a palestra do ex-presidente dos EUA às 16:00", completou na legenda de uma foto ao lado de Jair.





Um dos objetivos do encontro entre os ex-líderes da direita brasileira e norte-americana é uma possível aproximação entre entre o PL e o Partido Republicano. O intuito é a contrução de uma conexão internacional entre os líderes de direita.

O deputado Carlos Bolsonaro também comemorou o encontro entre Jair e Donald nos Estados Unidos. Nas suas redes sociais, ele compartilhou um vídeo de uma página chamada "rip_esquerda", que contava com os escritos "Preparados? Bolsonaro e Trump irão se reencontrar no maior evento conservador do planeta".

