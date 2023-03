Reprodução / CNN Brasil - 20.02.2023 Lula





O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) já informou para interlocutores que chamará o presidente da Câmara, Arthur Lira , e o ex-governador da Bahia, ACM Neto , para renegociar cargos com o PP e União Brasil . O petista quer ter a federação das duas siglas com o Avante na base governista e sabe que precisará alocar nomes das três siglas nos seus ministérios.

A ideia inicial do chefe do Executivo federal é oferecer os cargos de segundo e terceira escalão. No entanto, há também a possibilidade de ocorrer danças das cadeiras nos ministérios. A federação que será formada tem como maior alvo a área da Saúde. Por outro lado, o mandatário do país não tem a menor intenção de demitir a ministra Nísia Trindade.

Caso mexa em ministérios, Lula oferecerá o setor de Comunicações, atualmente com Juscelino Filho, e o Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, ocupado por Geraldo Alckmin (PSB). O presidente tem algumas justificativas para não temer mudanças nas duas pastas.

O chefe do Executivo não gostou nem um pouco do escândalo que Juscelino se envolveu. Apesar de usar a tese que conversará com o ministro e dará a chance dele provar que é inocente, o petista confessou para aliados que é muito ruim o governo enfrentar crises por irresponsabilidade de quem nem tem tanta influência política. Além disso, o União Brasil tem dado mais dor de cabeça do que ajuda para a base governista.

Já a possível saída de Alckmin do Ministério de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços é pela parceria criada entre o ex-governador e o atual presidente. Geraldo tem total confiança que seguirá protagonista e que entende a necessidade do governo ter composições.

PP e União Brasil avaliarão cargos

Neste momento, ao federação PP, União Brasil e Avante tem interesse em fazer parte do governo Lula. No entanto, os três partidos não querem áreas em que os ministros sejam apenas coadjuvantes.

Há promessa de endurecimento nas negociações e que Lula precisará ser muito habilidoso para convencê-los a aceitar apenas cargos de segundo e terceiro escalão.

Porém, antes das conversas ocorrerem, os três partidos têm como objetivo encerrar as negociações e formalizar oficialmente a federação.





