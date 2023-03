Montagem iG / Imagens: Antonio Cruz/Agência Brasil e reprodução / Instagram Instagram adverte sobre fake news quando usuário tenta seguir Regina Duarte

O Instagram colocou um alerta no perfil da ex-secretária da Cultura do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) Regina Duarte sobre fake news . Agora, quando o usuário tenta seguir a atriz na rede social pelo celular, ele recebe uma mensagem advertindo sobre as últimas publicações feitas na página, que contém informações falsas.

"Esta conta publicou repetidamente informações falsas que foram analisadas por verificadores de fatos independentes ou que eram contra nossas Diretrizes da Comunidade", alerta o Instagram quando alguém clica para seguir o perfil da atriz.

Reprodução / Instagram - 02.03.2023 Mensagem aparece quando usuário tenta seguir Regina Duarte

Atualmente, Regina Duarte tem 2,9 milhões de seguidores no Instagram e tem repercutido na mídia nos últimos tempos pelas publicações que faz na rede, contendo informações falsas .

Em posts, a ex-secretária já duvidou que o povo Yanomami estava passando fome , disseminou mentiras sobre a eficácia das vacinas contra a Covid-19 e questionou, sem provas, a veracidade do processo eleitoral brasileiro .

Além disso, ela também já publicou ataques contra minorias sociais, como a população negra ou transexuais.

Na mensagem, o Instagram afirmou que as publicações da atriz infringiam as Diretrizes da Comunidade, já que a disseminação de discursos de ódio é proibida pelas regras da rede.

