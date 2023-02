Reprodução / Twitter @LulaOficial - 27.02.2023 Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em nova foto oficial

Nesta segunda-feira (27), Luiz Inácio Lula da Silva (PT) divulgou a foto oficial da Presidência da República que ficará estampada nas repartições públicas federais durante seu governo, que vai até o final de 2026.

O petista havia tomado posse em 1º de janeiro e a foto ainda não havia sido divulgada. O retrato foi tirado pelo fotógrafo Ricardo Stuckert, responsável por registrar momentos de Lula há duas décadas.

"Nova foto oficial da Presidência da República ", escreveu Lula ao compartilhar a foto nas redes sociais.

A imagem foi tirada em um fim de tarde no início de fevereiro, no Palácio da Alvorada . Nela, Lula aparece sorrindo, olhando para a câmera e vestindo a faixa presidencial.

Ao fundo, é possível ver os arcos do Palácio da Alvorada. Na versão tirada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no início de seu mandato, em 2019, a bandeira do Brasil aparecia ao fundo.

A de Dilma Rousseff, em 2010, assemelhava-se com a de Lula, com os arcos do Alvorada atrás dela. Em 2006, o mesmo fundo havia sido escolhido pelo atual presidente para o retrato , mas de outro ângulo.

Fernando Henrique Cardoso, por outro lado, escolheu uma biblioteca repleta de livros como fundo da imagem.

Galeira destruída

A fotografia oficial do presidente da República também costumava ficar exposta em uma galeria no andar térreo do Palácio do Planalto, ao lado das imagens dos mandatários anteriores.

O local, porém, foi destruído por vândalos durante a invasão aos prédios dos Três Poderes, em Brasília, em 8 de janeiro deste ano , e ainda não foi refeito.

Jefferson Rudy/Agência Senado - 09.01.2023 Invasão do prédio do Congresso Nacional por vândalos bolsonaristas, em 8 de janeiro de 2023

Na ocasião, instalações foram quebradas, câmeras de segurança arrancadas e destruídas e a fiação foi exposta.

Os invasores destruíram, inclusive, parte importante do acervo artístico e arquitetônico ali reunido e que "representa um capítulo importante da história nacional" , conforme nota emitida hoje pelo Palácio do Planalto.

