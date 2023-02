Marcelo Camargo/Agência Brasil - 22.12.2022 O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, e o futuro ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, durante anúncio de novos ministros que comporão o governo.

O ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Sílvio Almeida , participa da 52ª sessão do Conselho de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas ( ONU ). O encontro tem início a partir desta segunda-feira (27), em Genebra, na Suíça.

A secretária nacional dos Direitos das Pessoas LGBTQIA+, Symmy Larrat , também viaja na comitiva. O encontro será o primeiro evento do Segmento de Alto Nível que reúne ministros dos países membros da organização.

O discurso de Almeida está marcado para as 15h (4 horas à frente de Brasília) com transmissão ao vivo pela ONU. Veja Aqui:

Até o fim da semana, o ministro tem agendado encontros e reuniões bilaterais com chefes de delegações. Entre eles, membros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) e também se reuniá com a chanceler do Chile, Antonia Urrejola Noguera.

Silvio Almeida participa da mesa chamada "Perspectivas brasileiras sobre os desafios dos direitos humanos: sustentando o multilateralismo e a cooperação internacional".

Na quinta-feira (2), às 16h (horário de Genebra), o ministro tem prevista uma entrevisa na sede da Missão Permanente do Brasil junto à ONU e demais Organismos Internacionais.

O conselho dos Direitos Humanos é um órgão intergovernamental da ONU, onde participal 47 países responsáveis ​​pela promoção e proteção dos direitos humanos no mundo.

