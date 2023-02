Reprodução/Youtube Lula





O presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai telefonar nesta quinta-feira (16) para a presidente da Comissão Europeia , Ursula von der Leyen . O petista também participará de um evento promovido pelo Ministério da Educação e se reunirá com vários ministros ao longo do dia.

De acordo com a sua agenda oficial, divulgada pela assessoria de comunicação da Presidência da República, o chefe do Executivo federal conversará com Ursula von der Leyen a partir das 12h. O mandatário brasileiro fará o telefonema do Palácio do Planalto, em Brasília.

Desde que tomou posse, Lula tem dialogado com várias lideranças da União Europeia para discutir acordos do Brasil com o bloco. Outro tema que é de total interesse do governo brasileiro e também da comissão são as mudanças do acordo entre a UE e o Mercosul.

"Uma coisa que, para nós, é muito cara são [as] compras governamentais. Em um país em desenvolvimento, como o Brasil, compras governamentais são uma forma de você fazer crescer pequenas e médias empresas. Se a gente abre mão disso, a gente está jogando fora a oportunidade das nossas pequenas e médias empresas crescerem. Obviamente, nós vamos sentar à mesa da forma mais aberta possível. O meio termo é você melhorar algo para aqueles que [se] sentem prejudicados”, falou o presidente em janeiro.

Evento do MEC e reuniões com ministros

No período da tarde, às 15h, Lula participará de uma cerimônia organizada pelo Ministério da Educação. O presidente da República estará no evento que anunciará os novos valores e da expansão das bolsas CAPES, CNPq e do Programa de Bolsa Permanência.

Só que horas antes do evento, o chefe do Executivo federal se reunirá com ministros. Às 9h, ele iniciará os trabalhos em um encontro com os ministros Alexandre Padilha (Secretaria de Relações Institucionais) e Paulo Pimenta (Secretaria de Comunicação Social).

Às 11h, Lula conversará com o Advogado-Geral da União, Jorge Messias. O dia terminará às 17h, ao se reunir novamente com Padilha e com a deputada federal e presidente nacional do PT Gleisi Hoffmann.





