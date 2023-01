Reprodução Aline Macedo

As mudanças no secretariado de Eduardo Paes (PSD) começam a tomar forma. O alcaide já vinha planejando recriar a Casa Civil, e ela deve mesmo ficar com o deputado estadual eleito Eduardo Cavaliere (PSD), atualmente nomeado na Secretaria de Meio Ambiente.

Quando o restabelecimento da pasta mais próxima ao Gabinete do Prefeito começou a ser desenhado, esperava-se que ela fosse novamente tocada por seu chefe na gestão anterior, o deputado federal reeleito Pedro Paulo (PSD). O parlamentar, no entanto, optou por permanecer em Brasília.

Cavaliere entrou para a política pelo grupo de Eduardo Paes, e foi o primeiro comandante do Meio Ambiente da atual administração. Ele deixou o cargo em abril do ano passado para poder concorrer nas eleições, sendo substituído interinamente pelo então subsecretário Lucas Padilha até o vice-prefeito, Nilton Caldeira (PL), ser nomeado.

No entanto, com a retirada do PL do Palácio da Cidade — e da eventual chapa de reeleição de Paes —, Cavaliere foi convocado para reassumir. A pasta é uma das que estão em negociação pelo prefeito para sua composição política, e já foi oferecida ao PT. Confirmada a recolocação do deputado eleito na Casa Civil, Lucas Padilha deve voltar à chefia interina até conclusão das negociações.

