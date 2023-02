Marcelo Camargo/Agência Brasil - 03/08/2022 Derrubada de sigilo do cartão de vacinação de Jair Bolsonaro deve ser adiada

A Controladoria-Geral da União (CGU) deve adiar a derrubada do sigilo do cartão de vacinação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que tinha a divulgação prevista para os próximos dias .

A decisão se dá porque o órgão ainda não concluiu a investigação que apura as informações que estão no documento cadastrado no sistema do Ministério da Saúde .

Essa deve ser a primeira de uma sequência de sigilos que devem ser derrubados pela CGU . A expectativa é que, nas próximas semanas, 234 documentos analisados pela controladoria sejam tornados públicos.

A CGU também prepara a derrubada do sigilo sobre a sindicância instaurada no Exército contra o general Eduardo Pazuello, hoje deputado federal. Na época, o militar e ex-ministro da Saúde participou de eventos políticos, o que é vedado pelas Forças Armadas.

Os documentos foram analisados por uma comissão criada pelo ministro da controladoria, Vinicius Carvalho.

Ao todo, 2,5 mil documentos com decreto de sigilo de 100 anos impostos por Bolsonaro . A comissão é um pedido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que havia se comprometido a divulgar informações ainda na campanha eleitoral .

Durante sua gestão, Bolsonaro se recusou a informar se tomou ou não a vacina contra a Covid-19 , além de pôr em xeque, em diversas ocasiões, a eficácia do imunizante .

Ao ser questionado por meio da Lei de Acesso à Informação, o governo do então presidente colocou um sigilo de até cem anos nos dados, justificando que isso estava relacionado à vida pessoal do ex-mandatário.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.