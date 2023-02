Divulgação/Organização Internacional para Migrações Terremoto afetou severamente o noroeste da Síria

O número de mortos no terremoto que atingiu a Turquia e a Síria subiu para 35.225, segundo os dados oficiais desta segunda-feira (13). A Organização das Nações Unidas ( ONU ) afirmou que a tendência é que a busca por sobreviventes esteja chegando ao fim.

O abalo provocou 31.643 mortes somente na Turquia, segundo a Autoridade de Gestão de Desastres e Emergências (AFAD). Já na Síria, o número de mortos foi 3.581.

A Justiça da Turquia afirmou ainda que está processando judicialmente 130 pessoas que são suspeitas de participarem de incorporações de imóveis construídos com má qualidade e de forma ilegal. Para o governo, apesar do forte terremoto, as construções incorretas multiplicaram a devastação e o número de vítimas.

O ministro da Justiça da Turquia, Bekir Bozdag, disse que, entre os já identificados pela má construção dos edifícios, três pessoas já foram presos enquanto aguardam julgamento, sete pessoas foram detidas e outras sete foram impedidas de deixar o país.

O tremor já se tornou o mais mortal da história da região superando, inclusive, o terremoto em território turco em 1999, que teve 17 mil mortos.

