Hamilton Mourão (Republicanos)

O ex-vice-presidente da República, general Hamilton Mourão (Republicanos), gastou R$ 1,6 milhão com o cartão corporativo em 2022. O total de gasto nos quatro anos no cargo foi de R$ 3,8 milhões. Os dados foram obtidos através da LAI (Lei de Acesso à Informação) pela Fiquem Sabendo, agência de dados especializada no acesso a informações públicas.

No primeiro ano como vice, Mourão gastou R$ 427,2 mil. Em comparação, os gastos entre 2019 e 2022 subiram 280%.

Veja os valores gastos por Mourão por ano:

2019: R$ 427.237,13

2020: R$ 700.729,49

2021: R$ 1.140.300,71

2022: R$ 1.626.623,78

A maior de despesa de Mourão quando ainda era vice foi em uma hospedagem no hotel InterContinental São Paulo, na região da avenida Paulista. O gasto foi em setembro de 2022 e custou R$ 38.100,50.

A segunda quantia mais extravagante foi em novembro de 2021, quando ele se hospedou no Atlântica Hotels International, em Belém (PA). O valor da despesa foi de R$ 31.096.

Veja os cinco maiores valores por tipo de despesas de Mourão:

Alimentação: R$ 1.614.333,26

Hospedagens: R$ 1.488.625,47

Serviços de apoio técnico, administrativo e operacional: R$ 331.704,77

Serviços médicos, odontológicos e laboratoriais: R$ 113.080,88

Material para manutenção de bens imóveis: R$ 68.869,97





