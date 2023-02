Reprodução/Youtube Lula participou do evento de aniversário do PT

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou , nesta segunda-feira (13), de um evento dedicado ao aniversário de 43 anos do Partido dos Trabalhadores, do qual ele é filiado.

Durante a sua fala, o chefe do Executivo Federal voltou a atacar o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), assim como os dois anos em que Michel Temer chefiou o Executivo.

"Tudo o que nós fizemos em 13 anos de governo do PT foi destruído em 6 anos depois do golpe e depois do mandato de quatro anos do general genocida, que haverá de ser julgado pela quantidade de pessoas que morreram inocentes nesse país" , disse.





Na sequência, ele se emociou, alterou o tom de voz e foi aplaudido de pé ao comentar qual é a versão dele que vai exercer o seu terceiro mandato à frente do Brasil.

"Esse Lula que veio hoje, é o Lula que passou fome e que comeu pão pela primeira vez aos sete anos de idade. Esse Lula veio junto com vocês para mudar esse país e não permitir que uma criança mais possa morrer de fome", enfatizou.

O evento aconteceu em um auditório do Centro de Convenções Ulysses Guimarães, e contou com a presença de Dilma Rousseff (PT), governadores, ministros, senadores e deputados.

