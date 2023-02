Ricardo Stuckert Lula se encontrou com catadores

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pediu nesta segunda-feira (13) que os brasileiros cobrem as autoridades para que sejam realizadas políticas públicas positivas para a população . O posicionamento do chefe do Executivo federal aconteceu na cerimônia de assinatura dos decretos de recriação do Programa Pró-catador e de revisão do Programa Recicla+.



“Vocês não podem se contentar com as poucas coisas que a gente oferece. É preciso que vocês se organizem mais”, falou o petista. O evento foi promovido pelo Governo Federal no Palácio do Planalto.

A cerimônia contou com a participação da ex-presidente Dilma Rousseff, do vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) e dos ministros Fernando Haddad (Fazenda), Marina Silva (Meio Ambiente), Jader Filho (Cidades) e Márcio Macêdo (Secretaria-geral da Presidência).

Lula assinou os decretos do Programa Diogo Sant’ana Pró-Catadoras e Catadores para a Reciclagem Popular (Pró-Catador); do certificado de crédito de reciclagem; do certificado de estruturação e reciclagem de embalagens em geral; e do crédito de massa futura.

“Por mais que a gente faça decreto e lei, certamente não vai atender tudo que vocês querem. Daqui a uma, duas semanas, vocês vão descobrir que o decreto é pouco, vocês querem mais. E vocês cobrando, o governo vai se dar conta de que precisa fazer”, acrescentou o presidente durante o seu discurso.

"Esse é o primeiro passo de uma caminhada muito longo que temos de fazer para que vocês sejam transformados em cidadãos e cidadãs plenos", completou.

Ao longo da sua campanha, Lula falou inúmeras vezes da sua relação com os catadores. Ele relatou que participou diversas vezes do Natal promovido pela categoria e que sempre convidou os profissionais para visitarem o Palácio do Planalto para conversar.

Na sua posse, o governante recebeu a faixa presidencial de Aline Souza, uma liderança entre os catadores.

Marina Silva parabenizou Lula

A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva (Rede), parabenizou os decretos assinados por Lula. “São uma forma de cuidar do meio ambiente ao mesmo tempo em que cuida das pessoas", comentou.

