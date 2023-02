Reprodução/Youtube Lula discursou no ato de aniversário do PT

Lula disse que o PT não pode viver apenas de fundo partidário e eleitoral e pediu para que os filiados façam doações para a sigla. O discurso foi realizado durante o ato de aniversário de 43 anos da agremiação.



“Precisamos mostrar a diferença do PT de todos os partidos políticos desse país. A gente precisa aprender a contribuir para que nosso partido não fique eternamente dependente de fiscalização do TCU (Tribunal de Contas da União). Temos que ter recursos próprios, e recursos próprios é contribuição dada por nós”, comentou.

“[...] Acho que temos que contribuir porque, independente desse fundo todo [partidário, eleitoral], temos que ter fundo da moral, da ética e da vergonha do nosso Partido dos Trabalhadores”, acrescentou.

Lula se emocionou ao longo do seu discurso. Ele acusou seus antecessores, Michel Temer (MDB-SP) e Jair Bolsonaro (PL-RJ), de destruírem em seis anos os 13 do governo petista.

“Tudo o que fizemos em 13 anos de governo do PT foi destruído em seis anos depois do golpe e do último mandato de quatro anos de um genocida”, falou o petista.

Lula pediu que militantes rezem por ele

Lula afirmou em seu discurso que segue forte e que fará de tudo para ter um governo “melhor do que os seus dois primeiros”. Por isso ele pediu que os petistas “rezassem” para “o Lulinha”.

Eu sei que vou demorar [para morrer], pode estar certo. Vocês, todos os dias, quando levantarem, quando fizerem uma 'rezinha' para vocês, não se esqueçam do 'Lulinha'. Quando forem deitar, que fizerem uma rezinha, não se esqueçam do Lulinha. Sabe por que eu preciso durar um pouco mais? Porque a vida é o dom mais importante que Deus nos deu, e nós temos que aproveitá-la da melhor forma possível. E a melhor maneira possível é a gente ter uma causa, uma razão para viver”, declarou.

“Qual melhor razão para viver do que a gente contribuir para melhorar a vida do povo brasileiro? Qual razão melhor para viver do que a gente garantir para aqueles índios yanomamis não morram mais de fome dentro do território nacional?”, indagou.

