A população de Ohio e Pensilvânia estão sentindo as consequências de um acidente envolvendo um trem descarrilado no começo do mês. O impacto fez com que o meio de transporte causasse um grande derramamento de cloreto de vinila, ocasionando em um incêndio.



Pessoas que moravam há 1,6 km do local da explosão tiveram que deixar suas residências para não serem intoxicadas pelo gás gerado na queima do produto. O acidente aconteceu em 3 de fevereiro, em East Palestine, e cerca de 50 vagões – 10 transportavam o cloreto – descarrilaram.

O cloreto de vinila foi liberado no ar por cinco desses carros. Os bombeiros conseguiram diminuir a quantidade de produtos químicos tóxicos e inflamáveis na atmosfera, no entanto, ainda há uma nuvem de fumaça na região, o que preocupa as autoridades.

Os bombeiros retiraram as famílias dos bairros próximos de Ohio e Pensilvânia para que não sofressem com os produtos tóxicos. Porém, os governos das duas regiões já permitiram que eles voltem para as suas casas.

Cuidados em outros locais

Não são apenas Ohio e Pensilvânia que estão preocupados com a nuvem escura de fumaça. Uma empresa de água da Virginia Ocidental mudou seu método de processo de tratamento de água para que não haja nenhuma contaminação.

A concessionária informou que estudos foram feitos e que não houve nenhuma mudança na água bruta captada do rio Ohio. No entanto, eles seguirão tomando todos os cuidados para não prejudicar a população.

