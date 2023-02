Reprodução ROTA interrompe roubo de moto e mata assaltante em São Paulo (10.02.2023)

O secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite , divulgou em suas redes sociais uma mensagem de apoio à ação policia l da ROTA, que resultou na morte de um assaltante de 20 anos e feriu um adolescente de 16, na última sexta-feira (10), na zona sul da capital paulista.

Os bandidos executavam um assalto a um motociclista que estava parado no samáforo na zona sul. Testemunha gravaram a ação da polícia.

Os policiais saem da viadura e os assaltantes tentam fugir. Se ouve barulho dos disparos. Um dos bandidos cai próximo à calçada, enquanto outro foge mancando. Dois assaltantes conseguem fugir em uma moto.

"Nenhum policial que sai de casa para defender a sociedade será injustiçado. Confrontos sempre serão apurados, mas ninguém será afastado no caso da abordagem da ROTA que evitou um assalto no semáforo. Até que se prove o contrário, a ação ocorreu dentro da lei", escreveu Derrite.

As imagens são de violência e podem causar transtornos em algumas pessoas:



Eu também acho que merece um troféu os PMs da ROTA! Se sai armado para roubar, assumiu o risco de tomar um tiro e morrer! Justo! Parabéns ROTA #ROTA pic.twitter.com/sCO7p1OzTP — DELEGADO PALUMBO (@delegadopalumbo) February 11, 2023

Vídeos da ação foram compartilhados nas redes sociais e mostram homens executando o assalto de uma motocicleta que para no semáforo.

A Ouvidoria da Polícia de SP solicitou o afastamento imediato dos PMs que atiraram e mataram um assaltante para interromper o roubo. A entidade acompanha as investigações da Polícia Civil e da Corregedoria da PM.

Os investigadores solicitam imagens das câmeras nas fardas dos da tropa de elite da PM e aguardam a divulgação dos laudos da perícia.

