Policiais militares mataram a tiros um jovem de 25 anos na madrugada deste domingo (12) em Cuiabá (MT). Os PMs dizem que o rapaz tentou atacá-los com uma picareta em uma tentativa de abordagem na residência dele.



De acordo com informações dos policiais, eles foram até a casa do garoto para atender uma ocorrência da mãe de Pablo Ferreira de Carvalho da Silva. Ela teria dito aos agentes que o filho estava em surto.

Porém, moradores da região que assistiram toda a ação dos PMs se indignaram com a morte do jovem. Um homem chegou a conversar com os militares e disse que não tinha necessidade de matar Pablo. Os vizinhos ainda afirmaram que todos que viviam na rua eram ‘pais de família’.

Segundo a DHPP (Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa) contou que a mãe do rapaz ligou para o 190 e relatou que o filho estava em surto, ameaçando-a. Os policiais dizem que Pablo usava drogas e que agredida com frequência a mãe, que teria solicitado que os militares levassem o jovem para a delegacia.

Só que o garoto se trancou na casa. Quando ele abriu a porta, ameaçou atacar os policiais com uma picareta, de acordo com os agentes. Foi então que um dos policiais efetuou um disparo na perna dele.

Ferido, o jovem retornou para casa. No entanto, segundos depois, teria tentado atacar os policiais. “Foi quando de imediato o mesmo efetuou disparos e o suspeito continuou caminhando em sua direção, foi onde se viu diante da necessidade da realização de mais um disparo, pois ficou encurralado entre a parede e uma caixa d’água, foi quando de fato o suspeito veio a cair ao solo”, diz trecho da ocorrência.

Caso será investigado

A Polícia Militar comunicou que os armamentos dos agentes envolvidos no caso foram recolhidos para que a corporação faça uma análise. A PM também informou que o morador levou seis tiros e morreu no local.

A Perícia Oficial foi chamada e realizou exames no local do crime. O corpo do jovem foi encaminhado para o IML de Cuiabá.

