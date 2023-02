Cristiano Mariz / Agência O Globo Bolsonaro usou cartão corporativo durante férias

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ) usou cartões corporativos durante feriados e recessos que usufruiu em seus quatro anos de governo e gastou R$ 4,3 milhões. Ao longo da sua gestão, o capitão da reserva fez passeios de moto e jet ski no litoral de São Paulo e de Santa Catarina.



De acordo com informações do jornal O Globo, Bolsonaro folgou 66 dias em 16 viagens feitas de 2019 a 2022. Além de pagar seus gastos, ele também usou o cartão corporativo para quitar débitos de servidores do Palácio do Planalto. O cálculo não inclui remuneração pelas diárias dos funcionários.

Do total das despesas feitas pelo ex-presidente, R$ 3,7 milhões foram feitas nos dias em que Bolsonaro esteve nas cidades ao longo do mandato. O restante é referente aos gastos feitos na véspera ou nos dias seguintes à estada do antigo governante do país.

Bolsonaro foi eleito presidente do Brasil em 2018, quando derrotou Fernando Haddad (PT) no segundo turno. Ele tentou ser reeleito no ano passado, mas perdeu a disputa para Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que assumiu o cargo para um terceiro mandato no dia 1° de janeiro de 2023.

Bolsonaro voltará ao Brasil nas próximas semanas

Enfrentando uma série de processos, Bolsonaro reafirmou no evento que voltará ao Brasil “nas próximas semanas”. Porém, ele não contou qual data pretende estar de volta em solo brasileiro.

O ex-presidente deixou o Brasil em 30 de dezembro e desembarcou nos Estados Unidos no dia 31 do mesmo mês. Ele conseguiu um visto diplomático para ficar no país norte-americano.

No fim de janeiro, já sem o mandato de presidente da República, ele teve que pedir um novo visto, mas de visitante. Desta forma, o político só pode ficar nos EUA durante seis meses.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.